Джонтею Портеру будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления

Экс-игроку НБА Джонтею Портеру и четырём сообщникам будут предъявлены обвинения в совершении федерального уголовного преступления, связанного со ставками на спорт. Об этом сообщает Courtside Buzz со ссылкой на судебные документы.

Адвокат Портера Джефф Дженсен заявил в прошлом месяце, что Портер был не в себе из-за пристрастия к азартным играм, но проходил лечение и сотрудничал с правоохранительными органами.

Напомним, Джонтей Портер был навсегда дисквалифицирован НБА. В апреле стало известно, что игрок «Торонто Рэпторс» владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов. Баскетболистам НБА запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с лигой.