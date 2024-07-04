Уоллес: Сабонис был Йокичем до появления Йокича

49-летний американский бывший профессиональный баскетболист, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, Рашид Уоллес высказал предположение о том, что игрок стиля и уровня Йокича был до того, как сербский центрфорвард появился в лиге.

«Арвидас Сабонис это прекрасный чувак. Я бы, наверное, сказал, что из всех центровых, с которыми я играл, он был лучшим распасовщиком. Руки вниз. Сразу надо отпускать руки вниз. Тебе лучше посмотреть на этого ублюдка, когда он получит мяч. Он сейчас ударит тебя по лицу, по затылку, никогда не угадаешь его следующий шаг. Если ты не смотришь на него, братан, он тебя достанет. Он доставит тебе кучу проблем. Он найдёт тебя, потому что Сабонис — монстр. Но при этом он очень хороший чувак, однако. Нежный гигант.

Самое главное никогда не пей с ним. О господи, такое ощущение, что это твой последний раз, когда ты что-нибудь пьёшь вместе с ним. У вас мгновенно произойдёт печёночная и почечная недостаточность. Я помню, как увидел, что каждую ночь он выпивал целую бутылку крепкого алкоголя. Я видел, как он и Детлеф Шремпф достали бутылку «Магнума» (использующаяся во Франции разновидность бутылки для шампанского ёмкостью 1,5 литра. — Прим. «Чемпионата»). Видя характер Николы, я могу сказать лишь одно — Сабонис был Йокичем до появления Йокича. Они играют в другую игру», — заявил Уоллес в подкасте ALL THE SMOKE.

Арвидас Сабонис — советский и литовский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира и Европы в составе национальной команды СССР. Один из сильнейших центровых мира 1980—1990-х годов. Заслуженный мастер спорта СССР. Провёл в НБА семь сезонов и все за команду «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Сын Арвидаса Домантас Сабонис выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз». Играет на позициях центрового и тяжёлого форварда.