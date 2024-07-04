Бабушка Бронни Джеймса показала его архивные семейные фото

Глория Мари Джеймс, мама лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и бабушка Бронни, разместила новый пост у себя в социальных сетях, где показала архивные фото со своим внуком.

«На протяжении многих лет его жизни я наблюдала, как он превращался в замечательного молодого человека, каким он и является сегодня. Как же я им горжусь. Для меня большая честь быть его бабушкой. Я искренне рада, что ты смог реализовать свою мечту и в итоге сыграешь в НБА», — написала Глория.

Фото: Из личного архива Глории Мари Джеймс

Фото: Из личного архива Глории Мари Джеймс

Фото: Из личного архива Глории Мари Джеймс

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: