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Джейлен Браун высказался о последствиях веганского образа жизни

Джейлен Браун высказался о последствиях веганского образа жизни
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал, как в 24 года вёл веганский образ жизни.

«В 24 я решил стать веганом, и это мгновенно изменило многие вещи. Например, в тот год я впервые принял участие в Матче всех звёзд. Думаю, между этими событиями была связь. Я просто стал двигаться по-другому. Мои мысли стали более ясными. Всё, в том числе моя жизнь, в некотором смысле изменилось. И теперь я совмещаю веганскую практику с моими собственными диетическими потребностями. Но, знаете, в то время, когда я был веганом, я ничего так не ценил, как ясные мысли», — сказал Браун на канале KT THE ARCH DEGREE в YouTube.

В завершившемся сезоне НБА «Бостон» стал чемпионом. Браун был признан MVP финальной серии.

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна:

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