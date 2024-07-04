Кирилл Елатонцев высказался о новом контракте с «Локомотивом-Кубань»

21-летний российский центровой Кирилл Елатонцев прокомментировал новый контракт с «Локомотивом-Кубань». Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на пять лет по системе «3+2».

«Я очень рад продолжить своё выступление в родном клубе. Благодарен руководству за возможность и дальше развиваться как игрок в «Локомотиве-Кубань». Вся моя профессиональная карьера целиком и полностью связана с Краснодаром и «Локо». Для меня это дополнительная мотивация – ещё больше работать над собой, приносить своей игрой пользу команде и вместе с ней добиваться высоких целей», — приводит слова Елатонцева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Кирилл был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

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