ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Везенков покинет «Торонто», названа команда из Европы, куда он перейдёт

Источник: Везенков покинет «Торонто», названа команда из Европы, куда он перейдёт
Комментарии

Тяжёлый форвард Александар Везенков продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Маттео Андриани.

Ранее Везенков в результате обмена перешёл из «Сакраменто Кингз» в «Торонто Рэпторс». По сведениями Андриани, канадский клуб расстанется с тяжёлым форвардом. С «Олимпиакосом» он заключит контракт на четыре года с окладом € 4 млн за сезон.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 28-летний Везенков набирал в среднем за матч 5,3 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 0,4 передачи. В общей сложности Александар принял участие в 43 матчах. Отметим, что Везенков выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2023 год.

Крупнейший разгром в истории НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android