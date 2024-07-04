Источник: Везенков покинет «Торонто», названа команда из Европы, куда он перейдёт

Тяжёлый форвард Александар Везенков продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Маттео Андриани.

Ранее Везенков в результате обмена перешёл из «Сакраменто Кингз» в «Торонто Рэпторс». По сведениями Андриани, канадский клуб расстанется с тяжёлым форвардом. С «Олимпиакосом» он заключит контракт на четыре года с окладом € 4 млн за сезон.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 28-летний Везенков набирал в среднем за матч 5,3 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 0,4 передачи. В общей сложности Александар принял участие в 43 матчах. Отметим, что Везенков выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2023 год.

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