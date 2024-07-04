Скип Бэйлесс рассказал, в чём Бронни превосходит Леброна

Известный телеведущий и обозреватель НБА Скип Бэйлесс поделился мнением о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе – сыне лёгкого форварда и лидера этой команды Леброна Джеймса.

«На самом деле я фанат Бронни. Этот парень многое пережил. У него более жёсткий характер, чем у его отца. Каждый раз, когда я смотрю на его игру, то испытываю приятные чувства. Его родители сделали хорошую работу, воспитав этого парня. Думаю, это будет отличный трёхочковый снайпер для клатчей. Более того, думаю, в клатчах он будет даже лучше своего отца», — сказал Бэйлесс в эфире своего шоу.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: