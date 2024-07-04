Чемпион НБА, пропускавший весь минувший сезон, высказался о своём будущем

Лёгкий форвард Влатко Чанчар признался, что надеется остаться в «Денвер Наггетс». Ранее сообщалось, что команда не станет использовать опцию в контракте словенца и он станет свободным агентом. 27-летний игрок пропускал минувший сезон из-за разрыва крестообразной связки.

«Я всё ещё жду решения, так что посмотрим. Конечно, я бы хотел остаться. Моя цель – вернуться. Надеюсь, в команде найдётся место», — приводит слова Чанчара Eurohoops.

Чанчар является чемпионом НБА в составе «Денвера» сезона-2022/2023.

Напомним, в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» дошёл до полуфинала Западной конференции с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Серия продолжалась семь матчей и завершилась в пользу «Миннесоты» (4-3).

У кого больше всех очков в НБА: