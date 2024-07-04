Названы подробности обмена Бадди Хилда из «Сиксерс» в «Уорриорз»

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски у себя в социальных сетях поделился подробностями относительно перехода атакующего защитника Бадди Хилда из «Филадельфии Сиксерс» в «Голден Стэйт Уорриорз». Сделка была осуществлена по схеме «сайн-энд-трейд».

По сведениям Войнаровски, Хилд заключил с «Уорриорз» гарантированный контракт на два года, за который суммарно получит $ 18 млн. Третий сезон у него частично гарантирован на $ 3 млн. В четвёртом сезоне, который не является гарантированным, у Бадди будет опция игрока. Кроме того, «Уорриорз» отправят «Сиксерс» пик «Даллас Маверикс» во втором раунде драфта 2031 года.

В среднем за матч в минувшем сезоне НБА Хилд набирал 12,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 2,8 передачи.

У кого больше всех очков в НБА: