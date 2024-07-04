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Бронни Джеймс по условиям первого контракта в НБА получит больше, чем в своё время Йокич

Бронни Джеймс по условиям первого контракта в НБА получит больше, чем в своё время Йокич
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лёгкого форварда команды Леброна Джеймса Бронни по условиям четырёхлетнего контракта с командой заработает больше, чем в своё время получил нынешний лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Серб подписал четырёхлетнее соглашение с «Денвером» в 2015 году на $ 5,5 млн. Как рассказал ранее известный инсайдер Шэмс Чарания, Бронни по четырёхлетнему контракту с «озёрниками» получит $ 7,9 млн.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Йокич был выбран «Денвером» на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером.

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом:

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