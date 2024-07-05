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Названы самые высокооплачиваемые игроки НБА по среднему годовому доходу

Названы самые высокооплачиваемые игроки НБА по среднему годовому доходу
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Издание Basketball Forever представило топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по среднему годовому доходу. Возглавил рейтинг лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, который, как сообщалось ранее, заключил пятилетнее соглашение с командой на сумму в $ 315 млн. А замкнул десятку лучших Кавай Леонард, выступающий за «Лос-Анджелес Клипперс».

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА по среднему годовому доходу:

1. Джейсон Тейтум («Бостон») – $ 63 млн
2. Джейлен Браун («Бостон») – $ 57 млн
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс») – $ 55,2 млн
4. Девин Букер («Финикс Санз») – $ 55,1 млн
5. Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз») – $ 55,1 млн
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – $ 53,8 млн
7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») – $ 53,3 млн
8. Пол Джордж («Филадельфия») – $ 52,8 млн
9. Брэдли Бил («Финикс») – $ 50 млн
10. Кавай Леонард («Клипперс») – $ 49,8 млн.

Самый низкий баскетболист:

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