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Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 4 июля

Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 4 июля
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4 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 4 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):

Филиппины — Грузия — 94:96;
Новая Зеландия — Словения — 78:104;
Ангола — Ливан — 70:74;
Камерун — Бразилия — 77:74;
Греция — Египет — 93:71;
Польша — Финляндия — 88:89;
Литва — Кот-д'Ивуар — 97:93;
Пуэрто-Рико — Бахрейн — 56:99.

Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.

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