Игрок «Челси» Коул Палмер обвинил звезду НБА в использовании своего жеста

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер заявил, что жест, которым игрок НБА Трей Янг («Атланта Хоукс») периодически празднует реализованные броски, на самом деле принадлежит ему. Жест заключается в обхватывании себя за плечи обеими руками, что имитирует холод и желание согреться.

«Все знают, что это моё празднование. Возможно, он тоже так делал, но все знают, что это мой жест», — сказал Палмер в интервью talkSPORT.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Янг принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 10,8 передачи. «Атланта» не сумела пробиться в плей-офф.

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