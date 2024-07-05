«Это не суперзвезда». Скип Бэйлесс — об игроке НБА с контрактом более чем на $ 200 млн

Известный телеведущий и обозреватель НБА Скип Бэйлесс выразил уверенность, что новичок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж не сумеет привести команду к победе в чемпионате.

«Он просто не тот парень. Он не суперзвезда. Да, он звёздный игрок. Это действительно звезда. Но он всего лишь вторая звезда. Он уже не тот, если говорить об игре в защите», — сказал Бэйлесс в своём шоу.

Ранее известный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что Джордж заключил четырёхлетний контракт с «Филадельфией», по условиям которого в общей сложности сможет заработать $ 212 млн.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний игрок принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).

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