«Человек-паук». Донован Митчелл встретился с актёром Тоби Магуайром

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Донован показал снимок с голливудским актёром Тоби Магуайром, получившим широкую известность после съёмок в серии фильмов «Человек-паук».

«Человек-паук», — подписал фото Митчелл.

Фото: Из личного архива Донована Митчелла

Митчелл выступает в «Кливленде» с 2022 года. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,1 передачи.

В плей-офф Донован демонстрировал следующие статистические показатели: 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

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