Дмитрий Узинский подписал новый контракт с «Локомотивом-Кубань»

30-летний лёгкий форвард и капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский заключил новый контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников. Новое соглашение рассчитано на один год.

Для Дмитрия предстоящий сезон Единой лиги ВТБ будет уже третьим в составе краснодарского клуба. Российский форвард в прошедшем чемпионате стал единственным игроком команды, кто принял участие во всех матчах турнира.

В прошлом сезоне Единой лиги Узинский в среднем за матч набирал 3,7 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,7 передачи.

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги в полуфинале уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

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