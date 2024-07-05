Эксперт назвал ход Леброна, доказывающий, что титулы в НБА больше не его главная цель

Эксперт и аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эммануэль Ачо высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не делает задачу выигрывать титулы в НБА своей главной целью.

«Главной целью Леброна больше не является победа в чемпионатах. Если бы главной целью Леброна были титулы, его бы уже не было в «Лейкерс», — сказал Ачо в эфире Speak.

Напомним, ранее стало известно, что Джеймс подпишет максимальный контракт с «Лос-Анджелесом» на два года, по условиям которого заработает $ 104 млн. В калифорнийской команде он будет играть вместе с сыном Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года.

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом: