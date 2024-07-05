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Чемпион НБА иронично высказался о контракте игрока на $ 87 млн, показав его статистику

Чемпион НБА иронично высказался о контракте игрока на $ 87 млн, показав его статистику
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги Дэвид Уэст поделился мнением о недавнем переходе Айзеи Хартенштайна в клуб «Оклахома-Сити Тандер». Ранее сообщалось, что игрок подпишет трёхлетний контракт с «Оклахомой», по условиям которого заработает $ 87 млн.

У себя в социальных сетях Уэст написал: «Самое время быть игроком НБА!» К посту Дэвид добавил информацию о сумме Хартенштайна в контракте с «Оклахомой», а также статистику игрока за время выступления в «Нью-Йорк Никс» в прошлом сезоне НБА: 7,8 очка, 8,3 подбора и 2,5 передачи.

Фото: Социальные сети Дэвида Уэста

Ранее эксперт и аналитик НБА Эммануэль Ачо высказал мнение, что решение Леброна Джеймса подписать новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» означает, что он не делает задачу выигрывать титулы в НБА своей главной целью.

У кого больше всех очков в НБА:

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