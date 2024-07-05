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Эксперт предположил, почему Клэй Томпсон не стал игроком «Лейкерс»

Эксперт предположил, почему Клэй Томпсон не стал игроком «Лейкерс»
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Американский спортивный аналитик Крис Бруссард поделился мнением о переходе атакующего защитника Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс». Ранее сообщалось, что серьёзный интерес в подписании контракта с игроком выражал «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» — больший аквариум, чем «Уорриорз». Клэй Томпсон был в тени Стефа Карри, а «Лос-Анджелес» – это команда Леброна Джеймса. Если бы они выиграли титул, речь шла бы лишь о том, что свой пятый титул завоевал Леброн», — сказал Бруссард на канале First Things First в YouTube.

До перехода в «Даллас» Томпсон всю карьеру провёл в «Голден Стэйт Уорриорз», с которым выиграл четыре чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации.

У кого больше всех очков в НБА:

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