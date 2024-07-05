Эксперт — о Бронни: ещё никогда в НБА на новичка не оказывалось большее давление

Аналитик FOX Sports Рик Бьюкер поделился мнением о предстоящем дебюте в Национальной баскетбольной ассоциации Бронни Джеймса – сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не уверен, что когда-либо на кого-то из новичков в НБА оказывалось большее давление, чем на Бронни Джеймса. Не могу припомнить какого-то игрока, который бы готовился присоединиться к лиге, выслушивая при этом: «Он не заслуживает быть здесь». А ведь так и говорят про Бронни», — сказал Бьюкер в эфире Speak.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: