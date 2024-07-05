Ватутин объяснил, почему ЦСКА согласился отпустить 22-летнего воспитанника в «Самару»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу перехода 22-летнего разыгрывающего Антона Карданахишвили в «Самару». Игрок является воспитанником спортшколы армейцев, а в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ стал чемпионом вместе с красно-синими. С «Самарой» Андрей заключил контракт на три сезона по системе «2+1».

«Как и родителям в отношениях с детьми, клубу всегда немного грустно отправлять в самостоятельное плавание собственного воспитанника. В то же время мы уверены, что этот переход поможет Антону стать классным взрослым игроком. Потому пошли навстречу стремлениям самого баскетболиста и коллег из «Самары», выразивших огромное желание получить Карданахишвили в свои ряды. Современная история нашего клуба знает множество примеров, когда игроки набирались опыта в других командах, а затем возвращались в ЦСКА в новом качестве – достаточно посмотреть на Курбанова, Астапковича и Ганькевича. Потому, вполне возможно, что мы говорим Антону не «прощай», а «до свидания», – приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.