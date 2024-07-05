Аналитик раскритиковал «Лейкерс» за то, какой контракт он заключил с Бронни Джеймсом

Известный телеведущий и аналитик Крэйг Картон подверг критике руководство клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» за то, какой контракт они заключили с сыном популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни.

«Бронни Джеймс взялся из ниоткуда и получил не только соглашение, но четырёхлетний контракт, по которому ему будут выплачивать по $ 2 млн в год. Все фанаты Леброна расстроены этим. Этот контракт не имеет смысла. Бронни не заслужил его особым образом, соглашение не было необходимым», — сказал Крэйг в эфире своей передачи The Cartoon Show.

Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.