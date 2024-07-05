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Бронни Джеймс стал рекламным лицом Летней лиги НБА

Бронни Джеймс стал рекламным лицом Летней лиги НБА
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19-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции атакующего защитника, Бронни Джеймс стал одним из рекламных лиц Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: Телеграм-канал «Баскетбол | AANBA»

Бронни Джеймс является сыном известного игрока НБА Леброна Джеймса. Он был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. С клубом Бронни заключил четырёхлетний контракт на сумму в $ 7,9 млн. В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Напомним, Летняя лига НБА начнётся 12 июля с матча между командами «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс».

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