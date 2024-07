Уиндхорст обозначил, чем Леброн Джеймс займётся после завершения карьеры

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже начал планировать свой следующий шаг в карьере, и обозначил временные рамки его начинаний в том, чтобы стать владельцем команды НБА.

«Самое главное, помимо здоровья, что определит конец карьеры Леброна, это то, когда в рамках расширения лиги будет основан клуб в Лас-Вегасе. Я подозреваю, что, как только будет завершена сделка по правам на телетрансляции, что должно произойти этим летом, они вынесут вопрос расширения на обсуждение и, вероятно, выберут год, в который это произойдёт. Вероятно, это случится не ранее чем через два года, и именно на этом, я думаю, Леброн и сосредоточится», — приводит слова Уиндхорста The Sports Rush со ссылкой на выпуск First Take на ESPN.

Ранее авторитетные инсайдеры Шэмс Чарания и Эдриан Войнаровски сообщили, что Леброн Джеймс принял решение по дальнейшей карьере в НБА. По их сведениям, Джеймс согласился заключить новый контракт с «Лос-Анджелесом» сроком на два года, по которому заработает $ 104 млн.