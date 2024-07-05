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Обозреватель ESPN поставил под сомнение конкурентоспособность «Лейкерс» в следующем сезоне

Обозреватель ESPN поставил под сомнение конкурентоспособность «Лейкерс» в следующем сезоне
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Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился мнением насчёт конкурентоспособности клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне.

«Какой шаг, по-вашему, должен предпринять Роб Пелинка, чтобы превратить команду, выигравшую один матч в плей-офф, в команду, которая способна победить в 12 играх плей-офф у сильнейших команд на Западе? Если Демар Дерозан и Тайас Джонс перейдут в «Лейкерс», то всё равно не помогут сократить разрыв в конкуренции с такими клубами, как «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Они по-своему хороши в Западной конференции. Просто существует большая пропасть между хорошей и великолепной командой. У меня нет предположений, как они смогут её преодолеть», — приводит слова Зака Лоу портал Fadeaway World.

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Новости. Баскетбол
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