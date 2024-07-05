Стало известно, кого назначили на пост президента и генерального директора Евролиги

Сегодня, 5 июля, состоялось заседание совета директоров Евролиги, в ходе которого было принято решение о продлении полномочий Деяна Бодироги и Паулюса Мотеюнаса в качестве президента и генерального директора Евролиги соответственно. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Бодирога и Мотеюнас будут занимать свои должности как минимум до 2028 года.

Напомним, Деян Бодирога выступал на профессиональном уровне с 1989 по 2007 год. В 1995 году он был выбран под 51-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубом «Сакраменто Кингз». Однако не смог принять участие ни в одной игре за команду и провёл всю карьеру в европейских клубах. Деян находился в составах таких команд, как «Олимпия Милан», «Панатинаикос», «Реал» и другие. Впервые он был назначен на пост президента Евролиги 14 сентября 2022 года.