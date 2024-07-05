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Скип Бэйлесс назвал игрока, который мог помочь «Даллас Маверикс» стать чемпионом НБА

Скип Бэйлесс назвал игрока, который мог помочь «Даллас Маверикс» стать чемпионом НБА
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Известный телеведущий и обозреватель НБА Скип Бэйлесс поделился мнением, что если бы атакующий защитник Клэй Томпсон перешёл в «Даллас Маверикс» в прошлом сезоне, то команда бы стала чемпионом НБА. Ранее сообщалось, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Маверикс» на $ 50 млн

«Если бы каким-то образом можно было повернуть время вспять и заполучить Клэя Томпсона в прошлогоднюю команду «Даллас Маверикс», она с Клэем победила бы «Бостон» в финале НБА. Когда Лука Дончич отключился, а Кайри Ирвинг отключился ещё сильнее, вы не думаете, что Клэй мог бы совершить несколько трёхочковых? После того как он сыграл 33 игры в финале НБА и 158 игр плей-офф. Клэй бы изменил ситуацию», — приводит слова Бэйлесса The Sports Rush.

Напомним, в пятом матче финальной серии плей-офф НБА «Бостон Селтикс» одержал победу над «Даллас Маверикс» со счётом 106:88 и стал чемпионом сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

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