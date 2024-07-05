Тренер «Самары» — о переходе Карданахишвили: надеюсь, он поможет нам в предстоящем сезоне

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал переход 22-летнего разыгрывающего защитника Антона Карданахишвили в клуб.

«Антон уже играл в Самаре. Это амбициозный игрок с хорошим потенциалом. Он отличается хорошей рабочей этикой на тренировках. У него обязательно будет возможность привнести в команду свою энергию и показать свои лучшие качества. И я надеюсь, он поможет нам в предстоящем сезоне», — приводит слова Анзуловича пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что стороны заключили контракт на три сезона по системе «2+1». Карданахишвили является воспитанником спортшколы ЦСКА. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в составе армейцев принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 2,4 очка, совершал один подбор и отдавал 1,3 передачи.