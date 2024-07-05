Инсайдер сообщил, будет ли Леброн Джеймс играть в стартовом составе сборной США на ОИ-2024

Журналист и инсайдер издания The Athlethic Джо Вардон поделился информацией насчёт роли популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса на предстоящей Олимпиаде-2024.

«Наиболее вероятен расклад, при котором Леброн не будет начинать игру со скамейки запасных на предстоящей Олимпиаде. Согласно информации моих источников в сборной, тренерский штаб поставит Джеймса на позицию форварда в стартовом составе, таким образом оттесняя Стефена Карри на площадке», — приводит слова Вардона издание The Athletic.

Напомним, Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Сборная США проведёт первую игру на Олимпиаде против национальной команды Канады. Встреча состоится 10 июля.