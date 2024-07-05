ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания назвал команду, с которой подписал контракт Франц Вагнер на $ 270 млн

Чарания назвал команду, с которой подписал контракт Франц Вагнер на $ 270 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» немец Франц Вагнер продлил контракт с клубом. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист издания The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Согласно его информации, немецкий атлет заключил пятилетнее заключение с «Орландо» на сумму в $ 270 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 22-летний Вагнер принял участие в 72 играх. В среднем за матч он набирал 19,7 очка, делал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Напомним, 5 мая на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев. Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кавальерс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android