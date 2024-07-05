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Сью Бёрд — о критике в адрес Кейтлин Кларк: думаю, что всё сильно запуталось

Сью Бёрд — о критике в адрес Кейтлин Кларк: думаю, что всё сильно запуталось
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Легендарный игрок женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Сью Бёрд прокомментировала критику в сторону защитницы «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Есть эта история о том, что игроки WNBA ненавидят Кейтлин Кларк. Это не так. Я просто думаю, что всё сильно запуталось», — приводит слова Бёрд Clutch Points со ссылкой на FanDuel TV.

Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу. Напомним, Кейтлин Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Ранее главный тренер команды WNBA «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон прокомментировала соперничество между баскетболистками Кейтлин Кларк и Энджел Риз из «Чикаго Скай».

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Новости. Баскетбол
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