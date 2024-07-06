Войнаровски рассказал, какая команда заинтересована в подписании Демара Дерозана

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан может перейти в «Сакраменто Кингз». Об этом сообщил в эфире телеканала ESPN известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно его информации, на данный момент «Чикаго Буллз» и «Сакраменто Кингз» находятся в переговорном процессе. Демар, наиболее вероятно, перейдёт в «Сакраменто» в течение ближайших 24-28 часов. «Кингз» хотят провести обмен в формате «сайнд-энд-трейд».

Кроме того, «Буллз» настаивают на том, чтобы после ухода Дерозан не смог вернуться в клуб. А также «Чикаго» поможет Демару получить зарплату по контракту выше среднего, но не будет брать на себя серьёзные и долгосрочные обстоятельства. Поэтому в сделке должна будет принять третья сторона.