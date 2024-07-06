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Продюсер — о подписании Бронни в «Лейкерс»: подобное поведение не переношу на дух

Продюсер — о подписании Бронни в «Лейкерс»: подобное поведение не переношу на дух
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Продюсер и блогер Ван Латан подверг критике решение руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрать на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймса, который является сыном знаменитого форварда Леброна Джеймса.

«У меня есть свои идеалы и ценности, которыми я руководствуюсь. И это решение полностью не соответствует им. Это было неправильно. Честно говоря, подобное поведение богатеньких деток я не переношу на дух», — приводит слова Ван Латана портал The Sports Rush.

Бронни был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. С клубом Джеймс заключил четырёхлетний контракт на сумму в $ 7,9 млн. В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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