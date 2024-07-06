Бадди Хилд высказался о переходе в «Голден Стэйт Уорриорз»

Атакующий защитник Бадди Хилд прокомментировал свой переход из «Филадельфии Сиксерс» в «Голден Стэйт Уорриорз» по схеме «сайн-энд-трейд».

«Казалось, это идеальный вариант. Я рос, наблюдая за их стилем игры. За тем, как они тренируются, за игроками — Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс. За стилем игры Стефена. Даже наблюдая за Клэем Томпсоном. Я всегда был его большим поклонником и всегда спрашиваю его совета. Просто глядя на их династию и на то, как они играют, я чувствую, что это больше подходит моей игре. Быстрое перемещение мяча, резкие движения, передачи, создание защиты для принятия решений. Я думаю, что, перейдя туда, я смогу многому научиться и улучшить свою игру.

Я хочу поехать туда, победить и попытаться вернуть их на вершину. Всё, что я могу сделать, — это помочь им вернуться на вершину. Это весело. Они там так упростили игру», — приводит слова Хилда Basket News.

Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Бадди Хилд заключил с «Уорриорз» гарантированный контракт на два года, за который суммарно получит $ 18 млн. Третий сезон у него частично гарантирован на $ 3 млн. В четвёртом сезоне, который не является гарантированным, у Бадди будет опция игрока.