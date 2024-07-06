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Клэй Томпсон опубликовал трогательный пост, попрощавшись в нём с «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон опубликовал трогательный пост, попрощавшись в нём с «Голден Стэйт»
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Атакующий защитник Клэй Томпсон опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях, посвящённый уходу из клуба «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мне не хватит слов и образов, чтобы передать, что я действительно чувствую по отношению к вам всем. От всего сердца большое спасибо за лучшее время в моей жизни. Для меня было большой честью носить джерси «Уорриорз», с первого же дня. Мне хотелось быть лучшим и помогать завоёвывать как можно больше титулов. Но лучшей частью были не перстни, а дружба, которая у меня сложилась в команде. Она останется с нами на всю жизнь. Я и моя семья хотели бы поблагодарить всех замечательных людей, которые неустанно трудятся, чтобы сделать команду «Голден Стэйт» первоклассной. Не грустите, что эта глава закончилась. Радуйтесь тому, что это произошло», – написал Клэй в своих социальных сетях.

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