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Глен Дэвис — о предстоящем тюремном заключении: чувствую, что проведу там время с пользой

Глен Дэвис — о предстоящем тюремном заключении: чувствую, что проведу там время с пользой
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Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис не переживает из-за своего предстоящего тюремного срока и надеется привести себя там в форму. Дэвис был приговорён к 40 месяцам заключения.

«Я чувствую, что проведу там время с пользой. Узнаю много нового, познакомлюсь с новыми людьми. Всё будет хорошо. Привет всем дамам. Напишите мне. Я буду там, чёрт возьми, хорош», — приводит слова Дэвиса TMZ.

Напомним, Дэвиса осудили из-за мошенничества с планом медицинского страхования экс-игроков НБА. Вместе с некоторыми другими баскетболистами, в частности Тони Алленом и Терренсом Уильямсом, Дэвис подавал заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле не оказывались.

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