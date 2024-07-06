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Леброн и Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к Олимпийским играм — 2024

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к Олимпийским играм — 2024.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.

Леброн Джеймс в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 72 играх. В среднем за матч он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора и отдавал 8,3 передачи.

Стефен Карри, в свою очередь, в сезоне-2023/2024 НБА выходил на площадку в 75 играх в составе «Уорриорз». В среднем за игру он набирал 26,4 очка, делал 4,5 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 2,9 потери.