«Бог залива Сан-Франциско». Дюрант отреагировал на трогательный пост Клэя Томпсона

Лидер команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на трогательный пост атакующего защитника Клэя Томпсона, который был посвящён его бывшему клубу «Голден Стэйт Уорриорз».

«Бог залива Сан-Франциско. Одна глава закончилась, другая начинается. Продолжай в том же духе», — написал комментарий Дюрант под постом Томпсона.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй планирует подписать трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.

Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.