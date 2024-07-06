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«Бог залива Сан-Франциско». Дюрант отреагировал на трогательный пост Клэя Томпсона

«Бог залива Сан-Франциско». Дюрант отреагировал на трогательный пост Клэя Томпсона
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Лидер команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на трогательный пост атакующего защитника Клэя Томпсона, который был посвящён его бывшему клубу «Голден Стэйт Уорриорз».

«Бог залива Сан-Франциско. Одна глава закончилась, другая начинается. Продолжай в том же духе», — написал комментарий Дюрант под постом Томпсона.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй планирует подписать трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.

Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.

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