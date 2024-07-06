Журналист: став старше, Джордж равнялся на то, как Брайант адаптировал игру под возраст

Известный баскетбольный журналист и комментатор Кевин Харлан рассказал о том, как экс-лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж корректировал свою игру с возрастом.

«Пол работал над своей игрой. Став старше, он наблюдал за другими игроками, которые играли до него, такими, как Коби Брайант, и равнялся на них. А также следил за тем, как они адаптировали свою игру под возраст. Джордж также много общался с Леброном Джеймсом, который, по его мнению, является отличным примером того, как великие игроки могут оставаться продуктивными на протяжении 20 лет. И, на мой взгляд, Пол Джордж успешно справился с этим и смог внести коррективы в свой стиль», — приводит слова Харлана портал Fadeaway World.

Напомним, Полу Джорджу 34 года. 1 июля стало известно, что он подписал контракт с «Филадельфией Сиксерс».