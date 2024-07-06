Инсайдер рассказал, где Эван Фурнье надеется продолжить карьеру

Защитник Эван Фурнье, который стал свободным агентом, надеется продолжить строить свою карьеру в НБА. Напомним, «Детройт Пистонс» отклонил опцию команды в контракте с французским игроком на сумму $ 19 млн.

«Естественно, будут разговоры об интересе Евролиги к Эвану Фурнье после того, как «Детройт» отклонил опцию француза на $ 19 млн на следующий сезон, но источники в лиге говорят, что Фурнье предпочитает попытаться продолжить свою карьеру в НБА. Ему всего 31 год, и ожидается, что он вызовет некоторый интерес в НБА», — приводит слова инсайдера Марка Стейна Eurohoops.

В завершившемся сезоне НБА 31-летний Фурнье провёл 29 матчей, в которых набирал 7,2 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.