Бронни Джеймс может дебютировать в Летней лиге НБА

19-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции атакующего защитника, Бронни Джеймс может дебютировать в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Sporting News.

Ожидается, что сын Леброна Джеймса выйдет на площадку в матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз», который начнётся сегодня в 23:30 по московскому времени.

Бронни был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. С клубом Бронни заключил четырёхлетний контракт на сумму в $ 7,9 млн.

В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Напомним, Летняя лига НБА начнётся 12 июля с матча между командами «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс».