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Бронни Джеймс может дебютировать в Летней лиге НБА

Бронни Джеймс может дебютировать в Летней лиге НБА
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19-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции атакующего защитника, Бронни Джеймс может дебютировать в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Sporting News.

НБА — Летняя лига . Калифорния
06 июля 2024, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ожидается, что сын Леброна Джеймса выйдет на площадку в матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз», который начнётся сегодня в 23:30 по московскому времени.

Бронни был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. С клубом Бронни заключил четырёхлетний контракт на сумму в $ 7,9 млн.

В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Напомним, Летняя лига НБА начнётся 12 июля с матча между командами «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс».

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Новости. Баскетбол
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