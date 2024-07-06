ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» объявил о переходе Михаила Ведищева в основную команду

«Локомотив-Кубань» объявил о переходе Михаила Ведищева в основную команду
Комментарии

19-летний защитник Михаил Ведищев перешёл в основную команду «Локомотива-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба, не раскрывая условия соглашения.

Михаил Ведищев — воспитанник резерва «Локомотива-Кубань». В минувшем сезоне Ведищев выступал в Суперлиге с командой «СШОР-Локо», а вторую часть чемпионата провёл в аренде во владивостокском «Динамо», с которым стал чемпионом.

В сезоне-2021/2022 в составе «Локо» Михаил Ведищев завоевал золото первенства России ДЮБЛ и был признан лучшим атакующим защитником турнира, а в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ. Ведищев вызывался в сборную России U16, а в 2020 году участвовал в первенстве Европы в составе национальной команды U18.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android