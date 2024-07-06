Михаил Ведищев высказался о переходе в основу «Локомотива-Кубань»

19-летний защитник Михаил Ведищев прокомментировал свой переход в основную команду «Локомотива-Кубань». Напомним, Ведищев — воспитанник резерва «Локо».

«Защищать цвета клуба, в котором ты вырос, — это супер, невероятные эмоции! «Локо» — топ-клуб с высокими задачами, и я как молодой игрок готов выполнять всё, что потребует тренер. На мне лежит большая ответственность — и как игрока, и как сына, поэтому очень важно быть частью команды как на площадке, так и за её пределами. Круто, что в составе «Локо» теперь будут сразу три победителя молодёжного чемпионата: Кирилл Елатонцев, мой лучший друг Кирилл Темиров и я. Здорово, что у нас есть шанс вместе появиться на паркете во взрослом чемпионате Единой лиги ВТБ», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарского клуба.

В минувшем сезоне Ведищев выступал в Суперлиге с командой «СШОР-Локо», а вторую часть чемпионата провёл в аренде во владивостокском «Динамо», с которым стал чемпионом.