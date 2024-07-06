Джейлену Брауну вернули чемпионский перстень, который он потерял во время парада в Бостоне

27-летнему лёгкому форварду «Бостон Селтикс» Джейлену Брауну вернули чемпионский перстень, который он потерял во время парада в Бостоне по случаю победы его команды в финале сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Джейлен отблагодарил людей, которые вернули ему перстень. Браун вручил им баскетбольный мяч и джерси «Бостон Селтикс» с автографом. Кроме того, Джейлен подарил им билеты в первый ряд на первую игру команды в сезоне-2024/2025 НБА.

В финале НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в пяти матчах над «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). «Кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. Лёгкий форвард Джейлен Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.