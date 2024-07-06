«Бавария» объявила о подписании бразильско-немецкого игрока

«Бавария» подписала трёхлетний контракт с 25-летним тяжёлым форвардом бразильско-немецкого происхождения Оскаром да Силвой, родившимся и выросшим в Мюнхене, сообщает официальный сайт баварцев.

Предыдущие два сезона Оскар провёл в «Барселоне». В минувшем сезоне-2023/2024 да Силва сыграл 37 встреч за каталонцев, набирая в среднем 5,7 очка, 2,7 подбора за матч.

Оскар отличился в гимназии Людвига в Мюнхене, а также был членом MTSV Schwabing (немецкий спортивный клуб из Мюнхена, названный в честь района Швабинг), где в сезоне-2016/2017 он набирал в среднем 21,0 очка, 8,3 подбора, 2,0 передачи, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота за игру. По результатам сезона был выбран для участия в Матче всех звёзд NBBL (Немецкая баскетбольная бундеслига).