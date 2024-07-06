«Олимпиакос» подписал контракт с бывшим игроком «Жальгириса»

27-летний американский разыгрывающий защитник Кинан Эванс подписал трёхлетний контракт с «Олимпиакосом», сообщается на сайте греческого клуба.

После того как Эванс вынужден был сделать операцию из-за разрыва связки надколенника, было объявлено, что он будет отсутствовать на срок от шести до восьми месяцев. Эванс получил травму во время третьей игры полуфинальной серии лиги Литвы «Жальгириса» с «Литкабелисом» в мае 2024 года.

Минувший сезон для американского защитника стал лучшим в карьере. Выступая за латвийский «Жальгирис» в сезоне-2023/2024, он набирал в среднем 17,3 очка, 2,8 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за игру. Все игры в сезоне Кинан провёл в стартовом составе.

Эванс не был выбран на драфте НБА 2018 года, но позже подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» и представлял его во время Летней лиги. Затем Эванс подписал двусторонний контракт с «Детройт Пистонс». 15 января 2019 года «Пистонс» отказались от Эванса, он так и не провёл ни одной игры в НБА.