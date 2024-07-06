«Астана» объявила о продлении контракта с Маркеллом Джонсоном

Клуб «Астана» объявил о продлении контракта с 25-летним американским разыгрывающим защитником Маркеллом Джонсоном.

За «Астану» Маркелл выступает с ноября 2022 года. В прошедшем сезоне в среднем за игру набирал 16,5 очка, 7,2 передачи, 3,3 подбора, 2,2 перехвата. Джонсон – лидер сезона по перехватам, второй по передачам и четвёртый – по эффективности в лиге.

Напомним, Маркелл начал играть в баскетбол в Огайо за команду Восточной технической средней школы. Его называли одним из лучших новичков штата: в юниорский сезон он набирал в среднем 31,6 очка, совершал 7,4 подбора и 3,5 перехвата за игру. Такие СМИ, как Cleveland.com и Associated Press, называли Джонсона лучшим молодым игроком года среди юношей и лучшим игроком дивизиона соответственно.