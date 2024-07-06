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Греция выбила Словению из квалификации к Олимпийским играм

Греция выбила Словению из квалификации к Олимпийским играм
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На стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» (Пирей, Греция) завершился матч между сборными Греции и Словении в рамках 1/2 финала квалификации к Олимпийским играм.

Встреча закончилась со счётом 96:68 в пользу греческой команды. Сборная Словении со своим звёздным разыгрывающим из клуба НБА «Даллас Маверикс» покинула квалификацию к Олимпиаде.

В составе Греции 19 очков набрал разыгрывающий Томас Уолкап, у Янниса Адетокунбо 13 очков за 20 минут игрового времени. Лучшим в составе Словении стал Лука Дончич, набравший 21 очко и допустивший 10 потерь за 34 минуты.

Сборная Греции будет ждать в финале, который пройдёт также на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» 7 июля, победителя пары сборной Хорватии и Доминиканской Республики, которые встретятся сегодня, 6 июля, в 21:00 в Пирее.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Греция
Окончен
96 : 68
Словения
Греция: Уолкап - 19, Толиопулос - 17, Адетокунбо - 13, Митоглу - 11, Ларенцакис - 9, Калатес - 9, Папаяннис - 6, Калаицакис - 5, Папаниколау - 5, Харалампопулос - 2, Мораитис, Адетокунбо
Словения: Дончич - 21, Небо - 17, Хроват - 9, Препелич - 6, Шчука - 4, Зоран Драгич - 3, Стергар - 3, Мурич - 2, Чанчар - 2, Димец - 1, Николич, Церквеник
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Новости. Баскетбол
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