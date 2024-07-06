Греция выбила Словению из квалификации к Олимпийским играм

На стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» (Пирей, Греция) завершился матч между сборными Греции и Словении в рамках 1/2 финала квалификации к Олимпийским играм.
Встреча закончилась со счётом 96:68 в пользу греческой команды. Сборная Словении со своим звёздным разыгрывающим из клуба НБА «Даллас Маверикс» покинула квалификацию к Олимпиаде.
В составе Греции 19 очков набрал разыгрывающий Томас Уолкап, у Янниса Адетокунбо 13 очков за 20 минут игрового времени. Лучшим в составе Словении стал Лука Дончич, набравший 21 очко и допустивший 10 потерь за 34 минуты.
Сборная Греции будет ждать в финале, который пройдёт также на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» 7 июля, победителя пары сборной Хорватии и Доминиканской Республики, которые встретятся сегодня, 6 июля, в 21:00 в Пирее.
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