Греция выбила Словению из квалификации к Олимпийским играм

На стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» (Пирей, Греция) завершился матч между сборными Греции и Словении в рамках 1/2 финала квалификации к Олимпийским играм.

Встреча закончилась со счётом 96:68 в пользу греческой команды. Сборная Словении со своим звёздным разыгрывающим из клуба НБА «Даллас Маверикс» покинула квалификацию к Олимпиаде.

В составе Греции 19 очков набрал разыгрывающий Томас Уолкап, у Янниса Адетокунбо 13 очков за 20 минут игрового времени. Лучшим в составе Словении стал Лука Дончич, набравший 21 очко и допустивший 10 потерь за 34 минуты.

Сборная Греции будет ждать в финале, который пройдёт также на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» 7 июля, победителя пары сборной Хорватии и Доминиканской Республики, которые встретятся сегодня, 6 июля, в 21:00 в Пирее.