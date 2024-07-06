Деннис Шрёдер и Эван Фурнье сцепились во время товарищеской игры

Сегодня, 6 июля, состоялась товарищеская встреча в преддверии Олимпийских игр между сборными Германии и Франции. В ходе матча произошёл конфликт между 30-летним немецким разыгрывающим и чемпионом мира 2023 года Деннисом Шрёдером, ставшим самым ценным игроком турнира, и 31-летним французским атакующим защитником Эваном Фурнье.

По итогам товарищеской встречи национальная команда Германии уступила Франции со счетом 66:90.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. Будут разыграны по два комплекта — в классическом виде и в 3×3 — наград среди мужчин и женщин. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.