Лука Дончич прокомментировал поражение в матче со сборной Греции

25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич прокомментировал итоги встречи со сборной Греции (68:96).

«Поздравляю Грецию. Они играли намного лучше нас. Очевидно, что у них есть Яннис и другие не менее ключевые игроки. У них очень хороший тренировочный план и комбинации, так что поздравляю их. Они сегодня нас переиграли.

[Ник] Калатес и [Томас] Уолкап, они очень хорошо организуют команду. Там [Георгиос] Папаяннис, [Костас] Папаниколау… Это очень опытная команда, они все умеют играть в качественный и динамичный баскетбол. Я думаю, они отличная команда, и я желаю им удачи в финале квалификации», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Сборная Греции будет ждать в финале, который пройдёт также на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» 7 июля, победителя пары сборной Хорватии и Доминиканской Республики, которые встретятся сегодня, 6 июля, в 21:00 в Пирее.