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Лука Дончич прокомментировал поражение в матче со сборной Греции

Лука Дончич прокомментировал поражение в матче со сборной Греции
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25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич прокомментировал итоги встречи со сборной Греции (68:96).

Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Греция
Окончен
96 : 68
Словения
Греция: Уолкап - 19, Толиопулос - 17, Адетокунбо - 13, Митоглу - 11, Ларенцакис - 9, Калатес - 9, Папаяннис - 6, Калаицакис - 5, Папаниколау - 5, Харалампопулос - 2, Мораитис, Адетокунбо
Словения: Дончич - 21, Небо - 17, Хроват - 9, Препелич - 6, Шчука - 4, Зоран Драгич - 3, Стергар - 3, Мурич - 2, Чанчар - 2, Димец - 1, Николич, Церквеник

«Поздравляю Грецию. Они играли намного лучше нас. Очевидно, что у них есть Яннис и другие не менее ключевые игроки. У них очень хороший тренировочный план и комбинации, так что поздравляю их. Они сегодня нас переиграли.

[Ник] Калатес и [Томас] Уолкап, они очень хорошо организуют команду. Там [Георгиос] Папаяннис, [Костас] Папаниколау… Это очень опытная команда, они все умеют играть в качественный и динамичный баскетбол. Я думаю, они отличная команда, и я желаю им удачи в финале квалификации», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Сборная Греции будет ждать в финале, который пройдёт также на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» 7 июля, победителя пары сборной Хорватии и Доминиканской Республики, которые встретятся сегодня, 6 июля, в 21:00 в Пирее.

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